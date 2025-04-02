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Франция

2 апреля, 03:33

Энрике: «ПСЖ» проявил менталитет и характер в полуфинале Кубка Франции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото AFP
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Дюнкерком» (4:2) в полуфинале Кубка Франции.

«Мы очень рады, потому что было нелегко с двумя пропущенными голами в первом тайме. Но я думаю, что «ПСЖ» проявил менталитет и характер. Команда продолжает наслаждаться этими моментами, и мы снова в финале. Это будет важно, потому что мы будем играть на «Стад де Франс». Это будет в новинку для меня, потому что в прошлом году мы играли в Лилле. Теперь мы ждем, с кем нам предстоит встретиться», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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