Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 05:27

Энрике — о травме Доннаруммы: «Футбол — контактный вид спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции отметил, что в моменте с травмой Джанлуиджи Доннаруммы со стороны защитника монегасков Уилфрида Синго не было намерения нанести вред вратарю.

«Такие моменты всегда сложно увидеть, но там не было никакой преднамеренности. Футбол — контактный вид спорта, хотя этот удар был сложно увидеть», — цитирует L'Equipe Энрике.

Итальянский голкипер был заменен на Матвея Сафонова на 22-й минуте игры после того, как Синго попал бутсой ему по лицу. Вратарю наложили 10 швов на щеку.

Джанлуиджи Доннарумма. Доннарумме наложили 10 швов после удара в лицо в матче с «Монако»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
Читайте также
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Сегодня
Вчера
Неделя