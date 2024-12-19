Энрике — о травме Доннаруммы: «Футбол — контактный вид спорта»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции отметил, что в моменте с травмой Джанлуиджи Доннаруммы со стороны защитника монегасков Уилфрида Синго не было намерения нанести вред вратарю.

«Такие моменты всегда сложно увидеть, но там не было никакой преднамеренности. Футбол — контактный вид спорта, хотя этот удар был сложно увидеть», — цитирует L'Equipe Энрике.

Итальянский голкипер был заменен на Матвея Сафонова на 22-й минуте игры после того, как Синго попал бутсой ему по лицу. Вратарю наложили 10 швов на щеку.