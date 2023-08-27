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Луис Энрике о победе над «Лансом»: «Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов»

Руслан Минаев
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лансом» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Франции.

«Понравилось, как развивались события в матче. Но футбол бывает полон сюрпризов. Мы показали игру в ритме Лиги чемпионов. Мои игроки были храбры против команды, которая хорошо защищается. Мы создали множество моментов», — сказал тренер после игры.

«ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне чемпионата страны и занимает 4-е место в турнирной таблице с 5 очками. «Ланс» располагается на 15-й строчке (1 очко).

ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
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 Монако 3 2 1 0 10-5 7
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 Марсель 3 2 1 0 6-3 7
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 Брест 3 2 0 1 5-5 6
4
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
5
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
6
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
7
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
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 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
9
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
10
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
15
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
16
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
17
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
18
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
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34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
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