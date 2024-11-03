Луис Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:0).

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», единственный свободный игрок в этом случае — вратарь. У меня есть навязчивая идея: чтобы все игроки могли играть. Я хочу, чтобы Сафонов был так же подготовлен, как Доннарумма или Тенас, чтобы играть в любое время. И я считаю, что Сафонов позволил создать определенное превосходство, он был очень хорош. Для него это было непросто, но я очень доволен его выступлением. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Сафонов — очень цельный игрок, и я считаю, что мы провели очень хороший матч в этих сложных игровых ситуациях», — цитирует слова Энрике Le Figaro.

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции с 26 очками, «Ланс» с 14 очками располагается на 7-й строчке. Сафонов провел 4 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, дважды сыграв на ноль.