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Луис Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об игре российского вратаря Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:0).

«Я знал, что у нас будут большие трудности из-за прессинга «Ланса», единственный свободный игрок в этом случае — вратарь. У меня есть навязчивая идея: чтобы все игроки могли играть. Я хочу, чтобы Сафонов был так же подготовлен, как Доннарумма или Тенас, чтобы играть в любое время. И я считаю, что Сафонов позволил создать определенное превосходство, он был очень хорош. Для него это было непросто, но я очень доволен его выступлением. Сафонов не допустил ни одной ошибки. Сафонов — очень цельный игрок, и я считаю, что мы провели очень хороший матч в этих сложных игровых ситуациях», — цитирует слова Энрике Le Figaro.

Голкипер &laquo;ПСЖ&raquo; Матвей Сафонов (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. У Сафонова — первый «сухарь» в лиге 1. «Ланс» активно прессинговал, но сам помог «ПСЖ»

«ПСЖ» лидирует в таблице чемпионата Франции с 26 очками, «Ланс» с 14 очками располагается на 7-й строчке. Сафонов провел 4 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, дважды сыграв на ноль.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике

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