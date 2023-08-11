Луис Энрике подтвердил переход Дембеле в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о переходе нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в парижский клуб.

«Дембеле на 99 процентов игрок нашего клуба, но все же не на 100 процентов. Есть юридические нюансы, которые нужно согласовать. На данный момент он не игрок «ПСЖ», — приводит Mundo Deportivo слова Энрике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет отказаться от подписания 26-летнего француза этим летом.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 8 голов. Его действующий контракт с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.