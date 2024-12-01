Луис Энрике — о конкуренции вратарей «ПСЖ»: «Хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал конкуренцию между голкиперами команды Матвеем Сафоновым Джанлуиджи Доннаруммой.

«У меня есть три очень хороших вратаря. Они должны быть готовы показать свою лучшую версию. Мы еще не видели в деле Арнау [Тенаса]. Я хочу, чтобы и Сафонов, и Доннарумма были готовы. Не считаю, что один из них стоит выше остальных. Хочу, чтобы все они были готовы», — цитирует Энрике AS.

25-летний Сафонов летом перешел в парижский клуб из «Краснодара». С того момента он провел за команду шесть матчей, пропустил три мяча и трижды отыграл на ноль. На счету 25-летнего Доннаруммы 14 пропущенных мячей и два матча на ноль в 12 играх текущего сезона.

После 13 матчей «ПСЖ» с 33 очками лидирует в французской лиги 1. Также команда занимает 25-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов после 5 туров.