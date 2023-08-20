Сегодня, 03:47
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча второго тура чемпионата Франции против «Тулузы» (1:1).
«Это разочарование. Мы должны были выиграть. Я думаю, что мы неплохо провели первый тайм. Во втором, если не считать гола, мы потеряли контроль и плохо действовали с мячом. Начали хуже играть на переходах. Очередная ничья. Да, не хватило контроля, особенно при счете 1:0. Два или три момента, которые у нас были, мы не реализовали, и нам не повезло, мы пропустили пенальти. Опасения? Нет, это начало сезона. Команда еще далека от того, что я хочу, особенно в атаке. Мы будем продолжать работать», — приводит слова Энрике RMC Sport.
«ПСЖ» во второй раз подряд потерял очки и с 2 баллами идет на восьмой строчке в лиге 1. «Тулуза» с 4 очками занимает третье место в турнирной таблице.
В следующем туре команда Луиса Энрике 26 августа дома сыграет с «Лансом», а «Тулуза» на день позже в гостях сыграет со «Страсбуром».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
2
|Марсель
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
3
|Монпелье
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
8
|ПСЖ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
9
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Метц
|2
|0
|1
|1
|3-7
|1
|
13
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Лион
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
17
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|18.08
|22:00
|
Метц – Марсель
|2 : 2
|19.08
|20:00
|
Лион – Монпелье
|1 : 4
|19.08
|22:00
|
Тулуза – ПСЖ
|1 : 1
|20.08
|14:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|20.08
|16:00
|
Гавр – Брест
|- : -
|20.08
|16:00
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|20.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|20.08
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|20.08
|21:45
|
Ланс – Ренн
|- : -