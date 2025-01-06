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Луис Энрике — о победе в Суперкубке Франции: «Такое начало года придает «ПСЖ» сил и уверенности»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу в Суперкубке Франции против «Монако» (1:0).

«Это очень позитивное чувство. Завоевание трофея — всегда источник радости. Начинать 2025 год таким образом, на почти полном стадионе, когда множество людей болеют за Париж, а парижские болельщики находятся на стадионе, — такое начало года придает нам сил и уверенности, поэтому мы должны воспользоваться этим и подумать о будущем.

У нас было несколько очень хороших моментов в матче, в итоге гол отдал должное команде, которая никогда не прекращает бороться, которая никогда не прекращает атаковать и никогда не прекращает защищаться. Я думаю, что это очень позитивный момент, и нам нужно продолжать развивать его», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин (справа) против хавбека &laquo;ПСЖ&raquo; Уоррена Заир-Эмери. У Сафонова первый титул с «ПСЖ» — правда, со скамейки. Для Головина матч получился драматичным

Игра прошла в Дохе (Катар) на арене «974 Стэдиум». Единственный гол в добавленное время забил нападающий парижан Усман Дембеле. Для парижского клуба этот трофей стал 14-м в истории, что является национальным рекордом.

ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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