Энрике: «После поражения от «Ниццы» счастлив больше, чем после победы над «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Ниццы» (2:3) в матче 5-го тура чемпионата Франции.

«Прежде всего, мы знали, что будет сложно из-за игры «Ниццы». Поздравляю «Ниццу», ее тренера и игроков с победой. Их успех заслужен. Они были более опасны в атаке и предприимчивее нас. Сегодня я счастлив больше, чем после «Лиона» (4:1), потому что видел, как игроки боролись до последней минуты. Нам всем нужно совершенствоваться, начиная с меня. Ницца заслужила свою победу. Я не волнуюсь, я видел, как болельщики поддерживали нас при счете 1:3. Во вторник мы сыграем лучше, я настроен оптимистично», — цитирует L'Equipe Энрике.

«ПСЖ» с 8 очками занимает 3-е место в лиге 1. «Ницца» с 9 очками поднялась на 2-ю строчку в турнирной таблице.