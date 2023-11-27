Луис Энрике считает Дембеле самым влиятельным футболистом в мире

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике своей команды Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения, что Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед, ему нравится стараться. Он не слушает критику и всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 26-летний Дембеле провел 16 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, отметился 1 голом и 5 результативными передачами.