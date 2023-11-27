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Сегодня, 19:46

Луис Энрике считает Дембеле самым влиятельным футболистом в мире

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике своей команды Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения, что Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед, ему нравится стараться. Он не слушает критику и всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 26-летний Дембеле провел 16 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, отметился 1 голом и 5 результативными передачами.

Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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