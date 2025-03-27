Луис Энрике — самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции

Французское издание L'Equipe опубликовало зарплаты тренеров всех клубов лиги 1.

Самым высокооплачиваемым тренером лиги является Луис Энрике, который в «ПСЖ» получает 1 миллион евро в месяц. Вторым в этом списке идет Роберто Де Дзерби из «Марселя» — 550 тысяч евро в месяц. Замыкает тройку Пауло Фонсека, зарплата которого в «Лионе» составляет 320 тысяч евро.

Также в первую пятерку входят Ади Хюттер («Монако») и Брюно Женезьо («Лилль») — 250 тысяч и 220 тысяч соответственно.

После 26 туров в чемпионате Франции лидирует «ПСЖ», набравший 68 очков. Вторым идет «Марсель» (49 очков), третьим — «Монако» (47 очков), четвертым — «Ницца» (47 очков), а пятым — «Лион» (45 очков).