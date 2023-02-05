Спортивный директор «ПСЖ» Кампос: «Мы обсуждаем новый контракт с Месси»

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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос сообщил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Мы обсуждаем новый контракт с Лео. Я бы хотел, чтобы он был в нашем проекте, чтобы он продолжал с нами работать. Я буду рад, если он продлит соглашение», — приводит слова Кампоса Telefoot.
35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с парижанами рассчитано до июня 2023 года.
В текущем сезоне он провел за французскую команду 24 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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