Эрнандес: «Постараюсь войти в историю «ПСЖ», чтобы выиграть с клубом все»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался о своем переходе в парижскую команду.

«Сразу ли я согласился на подписание контракта с «ПСЖ»? Да, интерес клуба, его амбиции и проект, который руководство хочет реализовать, убедили меня. Я поговорил об этом со своими родственниками. Я тоже очень амбициозен, поэтому постараюсь войти в историю клуба. Не для того, чтобы стать легендой, а чтобы выиграть все с «ПСЖ», — приводит слова Эрнандеса L'Equipe.

27-летний француз подписал с парижанами контракт до 2028 года.

Эрнандес выступал за «Баварию» с 2019 года. Он провел за команду 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 8 результативных передач. Он 4 раза становился чемпионом Германии, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.