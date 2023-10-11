Моура: «Бекхэм был застенчивым в «ПСЖ»

Экс-нападающий «ПСЖ» Лукас Моура рассказал об игре в одной команде с Дэвидом Бекхэмом.

«Бэкс — отличный парень. Я так рад рассказывать своим детям, что играл с Дэвидом Бекхэмом. Когда впервые встретил его и Ибру, был шокирован. Эти парни — суперзвезды, и от них можно ожидать такого же поведения. Ты думаешь, что, может быть, они будут высокомерны, но потом понимаешь, что это просто очень трудолюбивые и скромные люди.

Бекхэм был застенчивым. Он даже почти ничего не говорил, спокойно приезжал на тренировку и работал. Никакой истории. Это оказало на меня большое влияние, особенно, когда я был очень молод, и научило меня, как себя вести. Мы стали хорошими друзьями с Бексом. Он шутил надо мной о том, сколько времени я сплю в автобусе. Я шутил над ним про то, сколько он ел. Он любил французский хлеб, и на то были веские причины. Я не знаю, как он до сих пор остается таким худым», — приводит TPTFootball слова Моуры.

Моура с 2013 по 2018 год выступал за «ПСЖ». Он сыграл в 229 матчах, забил 46 голов и сделал 48 голевых передач.