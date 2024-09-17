Лунев — о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Пускай покажет, что умеет»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в игре против «Жироны» в матче Лиги чемпионов.

«Все в его руках, пускай выходит и показывает то, что он умеет», — сказал Лунев «СЭ».

В среду Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Участие во встрече стало возможным из-за травмы голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1. Пресс-служба клуба сообщила, что вратарь будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

Александр Абустин