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Сегодня, 07:50

Лунев высоко оценил дебют Сафонова за «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» оценил дебют вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Матвей отыграл на ноль в матче Лиги чемпионов. Это топ! Первый пропущенный мяч в лиге 1? Не сказал бы, что это вратарский гол. Удар был с близкой дистанции и ему чуть-чуть не повезло. Матвей — молодец! Желаю, чтобы он дальше играл, держал уровень и развивался», — сказал Лунев.

Матч с «Реймсом» (1:1) стал первой игрой россиянина в чемпионате Франции. Ранее 25-летний Сафонов дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0) в Лиге чемпионов.

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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