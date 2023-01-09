Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:53

Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

После вылета из Кубка Франции на стадии 1/32 финала Люсьен Фавр будет уволен с поста главного тренера «Ниццы», утверждает L'Equipe. Исполняющим обязанности главного тренера команды станет Дидье Дигар.

«Ницца» с минимальным счетом проиграла команде «Ле Пюи Фут» в 1/32 финала Кубка страны — 0:1.

Летом Люсьен Фавр сменил Кристофа Гальтье, который ушел в «ПСЖ», на посту главного тренера «Ниццы».

В нынешнем сезоне в лиге 1 команда занимает 11-е место, навбрав в 17 матчах 21 очко.

Напомним, Фавр ранее возглавлял «Ниццу» в период с 2016 по 2018 год.

ФК Ницца
Люсьен Фавр
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии
Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе
В Ненецком автономном округе упал самолет Ан-2 с пассажирами
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Президент Федерации футбола Франции извинился перед Зинедином Зиданом