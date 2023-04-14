Макдэвид: «Мы довольны игрой «Эдмонтона» в преддверии самого важного времени года»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид подвел итоги регулярного чемпионата НХЛ для команды.

«Это было хорошо. Мы, очевидно, довольны нашей игрой в преддверии самого важного времени года. Мы взволнованы. Даже если бы на кону ничего не стояло, мы хотели бы финишировать сильной командой. Мы все время говорили, что верим в импульс, который можно перенести в плей-офф. Мы хотим продолжить наше уверенное выступление в плей-офф», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

«Ойлерз» по итогам регулярного чемпионата заняли второе место в Западной конференции и второе — в Тихоокеанском дивизионе. В первом раунде «Эдмонтон» встретится с «Лос-Анджелесом».