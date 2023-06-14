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Франция

Сегодня, 18:51

Макрон заявил, что снова постарается убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эммануэль Макрон и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал информацию о желании форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перейти в «Реал».

«Знаю ли я, останется ли Килиан в «ПСЖ»? У меня нет информации, но я постараюсь настоять на этом», — цитирует Макрона RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не будет активировать опцию о продлении контракта до 2025 года. Таким образом, он станет свободным агентом в конце следующего сезона. Кроме того, сообщается, что форвард настроен на переход в мадридский «Реал».

Прошлым летом 24-летний француз подписал новое соглашение с парижанами. Мбаппе заявлял, что на его решение остаться повлияла просьба президента Франции.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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