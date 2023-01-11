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Сегодня, 08:09

Деменко считает, что Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказал свое мнение о том, кто будет следующим капитаном сборной Франции.

«Мбаппе — лидер. Это еще раз доказал чемпионат мира. Он и играет, и говорит. Если брать по натуре, то, мне кажется, что Мбаппе заслужил повязку. Он доказывает делом и имеет авторитет. Тот же Гризманн — он в тени. Он работяга, но даже в игре с Аргентиной, где надо было тащить, он все равно остался в тени. Так что, думаю, Мбаппе должен стать капитаном», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

9 января действующий капитан «трехцветных» Уго Льорис объявил о завершении карьеры в национальной команде. Затем появилась информация, что основными кандидатами на получение капитанской повязки являются защитник Рафаэль Варан, нападающие Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Источник: «Газета.Ru»
Килиан Мбаппе
Максим Деменко
Уго Льорис
Сборная Франции по футболу
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