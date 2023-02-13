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Франция

Сегодня, 11:03

Малиновский потребовал извинения от комментатора, который назвал его русским

Виталий Косик
Корреспондент
Руслан Малиновский.
Фото Global Look Press
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Украинский футболист «Марселя» Руслан Малиновский потребовал публичных извинений от американского комментатора канала beIN Sports.

Во время матча 23-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Клермон» (2:0) комментатор Фил Шоэн назвал Малиновского россиянином и пошутил, что мяч после его неточного удара долетел до Москвы.

Позже комментатор принес извинения футболисту в соцсетях.

«Руслан, приношу искренние извинения за оговорку. Я часто называл вас украинцем, однако после вашего удара однажды сказал: «Москва». Видимо, сказался час задержки начала игры из-за слезоточивого газа, о России я и не думал. Серьезные, неспокойные времена, о чем я часто молюсь. Прошу прощения за ошибку», — написал Шоэн в соцсетях.

Украинскому хавбеку этого оказалось мало, и он потребовал публичных извинений от комментатора в прямом эфире.

«Черт, я не думал, что газ во Франции может повлиять на Флориду. Мне жаль. Поскольку вы допустили ошибку на телевидении, я хотел бы услышать извинения во время следующей прямой трансляции», — ответил Малиновский в соцсетях.

В начале января украинец приносил свои публичные извинения за то, что обнялся с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура лиги 1. Малиновский отметил, что сделал это машинально, и если бы была возможность, то не играл бы против россиян.

Александр Головин
Руслан Малиновский
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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