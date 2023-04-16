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Сегодня, 14:56

Малуда: «Буду продолжать агитировать за переход Мбаппе в «Челси»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Челси» Флоран Малуда прокомментировал будущее форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Я очень долго агитировал за то, чтобы он перешел в «Челси»! Пока у меня ничего не получалось (смеется), но я буду продолжать пытаться.

Не так много команд, которые могут дать ему то, что он хочет, и не так много команд, которые могут построить игру вокруг него. Он лидер, его только что назначили капитаном сборной Франции, поэтому он будет искать ключевую роль в своем следующем клубе, что может создать проблемы.

Я верю, что Мбаппе перейдет в команду АПЛ. Это вопрос времени и связей», – приводит слова Малуда Ice36.

В текущем сезоне Мбаппе провел 36 матчей за парижан во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 9 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Флоран Малуда
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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