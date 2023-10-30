Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:18

Мамаду Сако вернется к тренировкам в «Монпелье» после драки с главным тренером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководство «Монпелье» решило не расторгать контракт с защитником команды Мамаду Сако, сообщает FootMercato.

По информации источника, после предварительного совещания ожидалось, что контракт с 33-летним защитником будет расторгнут, но в итоге он вернется к тренировкам с командой.

25 октября стало известно, что Сако на тренирвоке подрался с главным тренером «Монпелье» Мишелем Тер-Закаряном. 60-летний специалист на тренировке не зафиксировал фол на Сако. После недовольства со стороны игрока Тер-Закарян назвал его плаксой. В ответ Сако схватил тренера за воротник, после чего тот упал на газон.

Сако выступает за «Монпелье» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за команду в чемпионате Франции. Ранее француз играл за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Мамаду Сако
Футбол
ФК Монпелье
0
Читайте также
Газзаев: «Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум»
Газзаев: «Абаскаль далек от футбола. Это беда тех, кто его позвал в «Спартак»
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды

Журова: «Олимпийские игры в отличие от футбольных матчей проходят с более сдержанными эмоциями»