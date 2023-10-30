Мамаду Сако вернется к тренировкам в «Монпелье» после драки с главным тренером

Руководство «Монпелье» решило не расторгать контракт с защитником команды Мамаду Сако, сообщает FootMercato.

По информации источника, после предварительного совещания ожидалось, что контракт с 33-летним защитником будет расторгнут, но в итоге он вернется к тренировкам с командой.

25 октября стало известно, что Сако на тренирвоке подрался с главным тренером «Монпелье» Мишелем Тер-Закаряном. 60-летний специалист на тренировке не зафиксировал фол на Сако. После недовольства со стороны игрока Тер-Закарян назвал его плаксой. В ответ Сако схватил тренера за воротник, после чего тот упал на газон.

Сако выступает за «Монпелье» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 1 матч за команду в чемпионате Франции. Ранее француз играл за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» и «ПСЖ».