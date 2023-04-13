«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются защитником «Монако» Дисаси

Защитник «Монако» Аксель Дисаси интересен нескольким европейским клубам.

Как сообщает Le Parisien, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Клуб уже проявлял интерес к подписанию защитника прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.

Конкуренцию парижанам в борьбе за Дисаси могут составить «Манчестер Сити» и «Челси». Скауты этих клубов посетили матч «Нант» — «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче он забил гол.

Французский футболист выступает за «Монако» с 2020 года. В текущем сезоне Дисаси сыграл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.