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Сегодня, 21:21

«Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ» интересуются защитником «Монако» Дисаси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Монако» Аксель Дисаси интересен нескольким европейским клубам.

Как сообщает Le Parisien, в подписании 25-летнего футболиста заинтересован советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш. Клуб уже проявлял интерес к подписанию защитника прошлым летом, и с тех пор стороны поддерживают связь.

Конкуренцию парижанам в борьбе за Дисаси могут составить «Манчестер Сити» и «Челси». Скауты этих клубов посетили матч «Нант» — «Монако» (2:2), чтобы понаблюдать за игрой защитника. В этом матче он забил гол.

Французский футболист выступает за «Монако» с 2020 года. В текущем сезоне Дисаси сыграл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

ФК Манчестер Сити
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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