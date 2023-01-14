Marca: два клуба из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 миллионов в год

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Два клуба из Саудовской Аравии готовы платить аргентинскому нападающему Лионелю Месси около 350 миллионов евро, сообщает Marca.
В игроке заинтересованы «Аль-Хилал» и «Аль-Итихад». Обе команды обратились за помощью к правительству страны, чтобы сделать выгодное предложение Месси. Команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.
Ранее сообщалось, что Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.
Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Зарплата около 300 миллионов евро за сезон.
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