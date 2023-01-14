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Сегодня, 15:55

Marca: два клуба из Саудовской Аравии готовы платить Месси 350 миллионов в год

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Два клуба из Саудовской Аравии готовы платить аргентинскому нападающему Лионелю Месси около 350 миллионов евро, сообщает Marca.

В игроке заинтересованы «Аль-Хилал» и «Аль-Итихад». Обе команды обратились за помощью к правительству страны, чтобы сделать выгодное предложение Месси. Команды находятся под санкциями ФИФА и не могут подписать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

Ранее сообщалось, что Роналду получит 200 миллионов евро за продвижение заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем» о переходе сына. Зарплата около 300 миллионов евро за сезон.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Юнайтед 2
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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
10
2
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