Marca: Мбаппе намекнул на переход в «Реал» с помощью нумерологии

Сегодня, 15:50
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул на переход в «Реал», утверждает Marca.
Как заявляет издание, форвард сделал это с помощью нумерологии.
Футболист выложил у себя в соцсетях фотографию карт мастей трефы, черви и бубны с цифрами 9. В нумерологии 999 является ангельским числом и означает серьезные перемены (в том числе такие, как смена работы) и начало нового цикла в жизни.
Также в «Реале» после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад» освободился 9-й номер.
Ранее стало известно, что «Реал» хочет оформить трансфер 24-летнего Мбаппе в ближайшие две недели.
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