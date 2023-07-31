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Сегодня, 15:50

Marca: Мбаппе намекнул на переход в «Реал» с помощью нумерологии

Иван Торопцев
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул на переход в «Реал», утверждает Marca.

Как заявляет издание, форвард сделал это с помощью нумерологии.

Футболист выложил у себя в соцсетях фотографию карт мастей трефы, черви и бубны с цифрами 9. В нумерологии 999 является ангельским числом и означает серьезные перемены (в том числе такие, как смена работы) и начало нового цикла в жизни.

Пост Килиана Мбаппе в соцсетях.

Также в «Реале» после ухода Карима Бензема в «Аль-Иттихад» освободился 9-й номер.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет оформить трансфер 24-летнего Мбаппе в ближайшие две недели.

Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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