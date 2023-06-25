Marca: в «Реале» уверены, что подпишут Мбаппе в течении двух недель

«Реал» достиг значительного прогресса в переговорах с «ПСЖ» о трансфере Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в клубе уверены, что смогут завершить переход футболиста в течении двух недель. Стороны положительно продвигаются в переговорах.

Сообщается, что француз может поехать с мадридской командой в тур по США.

В пятницу, 23 июня издание PSG Community объявило о том, что «Реал» договорился о покупке Мбаппе за 250 миллионов евро в нынешнее трансферное окно.

«ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» в августе 2017 года, а год спустя выкупил игрока за 180 миллионов евро. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.