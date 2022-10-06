Маркиньос прокомментировал очередной гол Месси за «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос оценил результативность форварда Лионеля Месси после матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов. В этой встрече аргентинец отметился голом.

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально. В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Я надеюсь, что он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи», — цитирует Маркиньоса сайт УЕФА.

Форвард отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.