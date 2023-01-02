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Сегодня, 08:42

Марко Верратти стал вторым футболистом, сыгравшим 400 матчей за «ПСЖ»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти достиг отметки в 400 сыгранных матчей за парижский клуб.

Игра 17-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:3) стала юбилейной для 30-летнего итальянца.

Верратти — второй футболист в истории «ПСЖ», который достиг этого показателя. Рекорд по числу игр за парижан принадлежит Жан-Марку Пилорже, у которого 436 матчей за клуб.

Верратти выступает за «ПСЖ» с июля 2012 года. 28 декабря 2022 года клуб продлил контракт с футболистом до конца июня 2026 года.

Марко Верратти
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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