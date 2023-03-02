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Сегодня, 01:13

«Марсель» проиграл клубу второй лиги в 1/4 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
1 марта. «Марсель» — «Анси» — 2:2.
Фото Global Look Press
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«Марсель» проиграл «Анси» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Встреча прошла на стадионе «Велодром.»

Полузащитник провансальцев Жордан Верету на 29-й минуте открыл счет. После перерыва гости отыгрались и вышли вперед благодаря голам Сахи Дион и Кевина Муанга. На 85-й минуте «Марсель» получил шанс сравнять счет, но Алексис Санчес не реализовал пенальти. Уже в добавленное время на поле у хозяев вышел 18-летний Франсуа-Режи Муге, который спустя несколько минут забил.

Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки клуба из второго дивизиона страны — 7:6.

Следующий соперник «Анси» определится по итогам жеребьевки. Ранее в полуфинал вышли «Лион», «Тулуза» и «Нант».

Франция. Кубок. 1/4 финала
01 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:2
Анси
Футбол
ФК Марсель
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«Нант» и «Тулуза» вышли в полуфинал Кубка Франции