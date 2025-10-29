«Марсель» и «Анже» сыграют в чемпионате Франции 29 октября

«Марсель» и «Анже» встретятся в 10-м туре чемпионата Франции в среду, 29 октября. Матч на стадионе «Велодром» в Марселе начнется в 23.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур.

29 октября, 23:05. Velodrome (Марсель)

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при наличии платной подписки.

После девяти туров чемпионата Франции «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице с 18 очками. «Анже» с 9 очками идет 15-м в чемпионате.