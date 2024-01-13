«Марсель» близок к подписанию защитника «Вероны» Дойга

«Марсель» в ближайшее время оформит трансфер левого защитника «Вероны» Джоша Дойга, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Провансальцы» подпишут 21-летнего шотландца в качестве замены Ренану Лоди, который перейдет в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб заплатит за 25-летнего бразильца около 20 миллионов евро. Главный тренер «провансальцев» Дженнаро Гаттузо подтвердил переговоры между клубами.

Дойг в этом сезоне провел за «Верону» 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.