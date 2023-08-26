«Марсель» победил «Брест» в матче лиги 1

«Марсель» на домашнем поле обыграл «Брест» в матче 3-го тура лиги 1 — 2:0.

Голы забили Шансель Мбемба (4-я минута) и Исмаила Сарр (65-я).

«Марсель» с 7 очками поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Брест» расположился на третьей строчке с 6 баллами.