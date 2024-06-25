«Марсель» достиг принципиального соглашения с Де Дзерби

«Марсель» на своем официальном сайте объявил о достижении принципиального соглашения с итальянским тренером Роберто Де Дзерби.

«В настоящее время клуб работает со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оформить приход тренера и его персонала и подготовиться к его прибытию в Марсель в ближайшие дни», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что 45-летний итальянец подпишет контракт с «Марселем» до лета 2027 года.

Де Дзерби ранее возглавлял «Брайтон». Под его руководством команда одержала 38 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 30 поражений.