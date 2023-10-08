«Марсель» на своем поле против «Гавра» в матче 8-го тура лиги 1 в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Velodrome в Марселе, Франция. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча «Марсель» — «Гавр» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Марсель» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в семи турах 9 очков. «Гавр» имеет своем активе 9 очков, имея отрыв от зоны вылета в три балла. Команда идет на 11-м месте.

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