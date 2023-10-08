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Сегодня, 13:00

«Марсель» — «Гавр»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

Матч лиги 1 «Марсель» — «Гавр» начнется в 14:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Марсель».
Фото Reuters
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«Марсель» на своем поле против «Гавра» в матче 8-го тура лиги 1 в воскресенье, 8 октября. Встреча пройдет на стадионе Velodrome в Марселе, Франция. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 8-й тур
08 окт, 14:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Гавр

Бесплатная видеотрансляция матча «Марсель» — «Гавр» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте. Следить за ключевыми событиями противостояния чемпионата Франции по футболу можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Марсель» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в семи турах 9 очков. «Гавр» имеет своем активе 9 очков, имея отрыв от зоны вылета в три балла. Команда идет на 11-м месте.

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ФК Гавр
ФК Марсель
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