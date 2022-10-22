«Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

22 октября, 23:57
«Ланс» обыграл «Марсель» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник гостей Давид Коста.
Благодаря этой победе «Ланс» вышел на второе место в таблице чемпионата Франции с 27 очками в 12 матчах. «Марсель» идет на четвертой строчке с 23 очками в 12 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования