«Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

«Ланс» обыграл «Марсель» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник гостей Давид Коста.

Благодаря этой победе «Ланс» вышел на второе место в таблице чемпионата Франции с 27 очками в 12 матчах. «Марсель» идет на четвертой строчке с 23 очками в 12 встречах.