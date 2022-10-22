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Франция

22 октября, 23:57

«Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на второе место в чемпионате Франции

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ланс» обыграл «Марсель» на выезде в матче 12-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник гостей Давид Коста.

Благодаря этой победе «Ланс» вышел на второе место в таблице чемпионата Франции с 27 очками в 12 матчах. «Марсель» идет на четвертой строчке с 23 очками в 12 встречах.

Франция. Лига 1. 12-й тур
22 окт, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:1
Ланс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
0
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