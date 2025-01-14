«Марсель» и «Лилль» встретятся в Кубке Франции 14 января

«Марсель» и «Лилль» встретятся в 1/16 финала Кубка Франции во вторник, 14 января. Матч на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция) начнется в 23.10 по московскому времени.

Игру «Марсель» — «Лилль» в прямом эфире покажет телеканал «СТАРТ» (на платной основе). Трансляция стартует в 23.00 мск, за 10 минут до стартового свистка.

За ключевыми событиями и результатом игры «Марсель» — «Лилль» можно следить в матч-центре нашего сайта.

«Марсель» на предыдущей стадии Кубка обыграл «Эспали Сен-Марсель» (1:1, пенальти — 4:3), а «Лилль» прошел «Руан» (1:0).

Действующим обладателем титула является «ПСЖ», в финале сезона-2023/24 парижане победили «Лион» (2:1).