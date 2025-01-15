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Сегодня, 01:27

«Лилль» по пенальти обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Дерек Корнелиус и Жонатан Дэвид.
Фото AFP
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«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:1 (пен. — 3:4). Нападающий «догов» Хакон Арнар Харальдссон на 68-й минуте открыл счет. Провансальцы отыгрались на 6-й добавленной минуте благодаря голу Луиса Энрике, но в серии пенальти оказались точнее гости.

Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 23:10. Velodrome (Марсель)
Марсель
1:1
Лилль

В других встречах «Ницца» на Корсике победила «Бастию» (1:0), «Генгам» в серии пенальти обыграл «Сошо» (2:2, пен. — 9:8), «Ле Ман» переиграл «Валансьен» (1:1, пен. — 4:3), а «Див-Кабур» оказался сильнее «Ле-Пюи» (1:0).

Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Armand Cesari (Бастия)
Бастия
0:1
Ницца
Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade du Roudourou (Генгам)
Генгам
2:2
Сошо
Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade Marie-Marvingt (Ле-Ман)
Ле Ман
1:1
Валансьен
Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade Andre Heurtematte (Див-сюр-Мер)
Див-Кабур
1:0
Ле-Пюи Фут

Футбол
ФК Бастия
ФК Валансьен
ФК Генгам
ФК Ле Ман
ФК Лилль
ФК Марсель
ФК Ницца
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