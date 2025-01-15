«Лилль» по пенальти обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

«Марсель» потерпел поражение от «Лилля» в матче 1/16 финала Кубка Франции — 1:1 (пен. — 3:4). Нападающий «догов» Хакон Арнар Харальдссон на 68-й минуте открыл счет. Провансальцы отыгрались на 6-й добавленной минуте благодаря голу Луиса Энрике, но в серии пенальти оказались точнее гости.

В других встречах «Ницца» на Корсике победила «Бастию» (1:0), «Генгам» в серии пенальти обыграл «Сошо» (2:2, пен. — 9:8), «Ле Ман» переиграл «Валансьен» (1:1, пен. — 4:3), а «Див-Кабур» оказался сильнее «Ле-Пюи» (1:0).