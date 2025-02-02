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«Марсель» — «Лион»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Марсель» сыграет с «Лионом» в чемпионате Франции 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валентен Ронжье, игрок ФК «Марсель».
Фото Global Look Press
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«Марсель» сыграет с «Лионом» в 20-м туре лиги 1 в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Марсель» — «Лион» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В прямом эфире в России смотреть игру можно на платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По результатам 19-ти туров лиги 1 команда из Марселя набрала 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Лиона с 30 баллами располагается на седьмой строчке.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Лион

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Футбол
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