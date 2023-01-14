«Марсель» победил «Лорьян» и выиграл шестой матч подряд

«Марсель» победил «Лорьян» со счетом 3:1 в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго вышел в стартовом составе «Марселя» и провел полный матч.

«Марсель» выиграл шестой матч подряд в чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице (42 очка).

«Лорьян» располагается на шестой строчке в лиге 1 (32 очка).