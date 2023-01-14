«Марсель» победил «Лорьян» и выиграл шестой матч подряд

Сегодня, 22:50
«Марсель» победил «Лорьян» со счетом 3:1 в матче 19-го тура чемпионата Франции.
Бывший защитник «Спартака» Самюэль Жиго вышел в стартовом составе «Марселя» и провел полный матч.
«Марсель» выиграл шестой матч подряд в чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице (42 очка).
«Лорьян» располагается на шестой строчке в лиге 1 (32 очка).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования