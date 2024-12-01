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«Марсель» — «Монако»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«Марсель» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP
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«Марсель» и «Монако» сыграют в 13-м туре лиги 1 в воскресенье, 1 декабря. Начало матча на стадионе «Велодром» в Марселе — в 22.45 по московскому времени.

Трансляция игры «Марсель» — «Монако» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе, при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Марсель» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 13-й тур
01 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
Монако

После 12 туров «Марсель» занимал третье место в таблице чемпионата Франции с 23 очка, у «Монако» — 26 очков и вторая строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел девять матчей и забил один гол в лиге 1. Еще пять игр и одна голевая передача у Александра в Лиге чемпионов.

ФК Марсель
ФК Монако
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