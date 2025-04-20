Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:00

Дубль Гринвуда принес «Марселю» крупную победу над «Монпелье»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 5:1.

Дубль у хозяев оформил Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 8-й минуте и забил с игры на 67-й. На 60-й минуте автогол записал на свой счет защитник «Монпелье» Вильфрид Ндолло Бийе. Еще по голу забили Джонатан Роу (74-я минута) и Адриен Рабьо (90-я).

У гостей отличился Лукас Минкарелли (83-я).

«Марсель» (55 очков) обошел «Монако» (54) и поднялся на второе место в лиге 1. «Монпелье» (15) остается последним в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
19 апреля, 22:05. Velodrome (Марсель)
Марсель
5:1
Монпелье
Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Марсель
ФК Монпелье
Мейсон Гринвуд
Читайте также
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя