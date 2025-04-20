Дубль Гринвуда принес «Марселю» крупную победу над «Монпелье»

«Марсель» дома разгромил «Монпелье» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 5:1.

Дубль у хозяев оформил Мейсон Гринвуд. Англичанин реализовал пенальти на 8-й минуте и забил с игры на 67-й. На 60-й минуте автогол записал на свой счет защитник «Монпелье» Вильфрид Ндолло Бийе. Еще по голу забили Джонатан Роу (74-я минута) и Адриен Рабьо (90-я).

У гостей отличился Лукас Минкарелли (83-я).

«Марсель» (55 очков) обошел «Монако» (54) и поднялся на второе место в лиге 1. «Монпелье» (15) остается последним в турнирной таблице.