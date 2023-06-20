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Франция

Сегодня, 12:32

«Марсель» может назначить Гальтье главным тренером

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Марсель» рассматривает возможность назначения Кристофа Гальтье на пост главного тренера, сообщает La Provence.

По информации источника, кандидатура Гальтье всерьез рассматривается руководством клуба, несмотря на то, что ранее этот вариант был отвергнут. Однако у 56-летнего тренера по-прежнему есть действующее соглашение с «ПСЖ», и переговоры о расторжении еще не были начаты.

6 июня СМИ сообщали, что Гальтье уволен с поста главного тренера «ПСЖ». Он работал в клубе с лета 2022 года, контракт был рассчитан до 2024 года. Под его руководством парижане выиграли лигу 1 и Суперкубок Франции, но вылетели в 1/8 Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:1; 0:2).

В июне главный тренер «Марселя» Игор Тудор объявил об уходе из команды в конце сезона. «Марсель» финишировал на третьем месте в чемпионате Франции.

Источник: https://www.laprovence.com/
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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