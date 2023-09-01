«Марсель» объявил об уходе Амави

«Марсель» на официальном сайте сообщил о переходе защитника Жордана Амави в «Брест». Клубы договорились о годичной аренде 29-летнего француза.

Действующий контракт Амави рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Амави на правах аренды играл за «Хетафе». Он сыграл в 6 матчах, получил 1 желтую и 1 красную карточки. В этом сезоне француз на поле не выходил.