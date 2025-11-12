Видео
12 ноября, 02:58

«Марсель» отклонил два предложения по 18-летнему Вазу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Марсель» ведет переговоры с нападающим Робиньо Вазом о продлении контракта, сообщает RMC Sport. По информации источника, обсуждения с окружением игрока продвигаются успешно.

«Марсель» отклонил два предложения по трансферу нападающего. Как отмечает RMC, это могла бы стать самая крупная сделка в истории клуба по продаже игрока из академии.

В этом сезоне Ваз сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

1

  • Ameola

    Ну и зря. Иномарки то уже не фонтан 18-летние, а Ваз, наверное, вообще уже ржавый весь...

    12.11.2025

