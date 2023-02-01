«Марсель» подписал нападающего «Браги» Витинью за рекордные 32 миллиона евро

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«Марсель» подписал нападающего «Браги» Витинью, сообщает пресс-служба португальского клуба.
22-летний форварда обошелся французскому клубу в 32 миллиона евро, что является клубным рекордом. О сроках контракта пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что «Марсель» может подписать нападающего «Байера» Сердара Азмуна, но трансфер сорвался.
«Брага» получит 10 процентов от последующей продажи Витиньи. Помимо этого, португальский клуб имеет право обратного выкупа игрока за 60 миллионов евро плюс 10 процентов добавленной стоимости.
В этом сезоне Витинья забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 27 играх во всех турнирах.
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Основные источники исследования