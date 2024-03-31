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Сегодня, 11:45

«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько начало и где смотреть матч лиги Франции

«Марсель» и «ПСЖ» проведут матч чемпионата Франции 31 марта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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«Марсель» и «ПСЖ» встретятся в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Марсель» — «ПСЖ» можно будет в специальных сообществах в соцсети «ВКонтакте» бесплатно и в прямом эфире — 1-й вариант и 2-й вариант. Следите за ключевыми событиями игры 27-го тура чемпионата Франции с помощью матч-центра «СЭ».

После 26 туров «Марсель» под руководством Жан-Луи Гассе набрал 39 баллов и идет на седьмой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» Луиса Энрике располагается на первом месте в чемпионате с 59 очками после 26 матчей.

За «ПСЖ» выступает форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В текущем сезоне 25-летний футболист провел в общей сложности 37 матчей за парижан, забил 38 голов и сделал восемь результативных передач.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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