«Марсель» встретится с «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции

«Марсель» примет «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток — в 22.45 по московскому времени.

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«Марсель» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков в восьми турах чемпионата Франции. «ПСЖ» с 20 очками делит первое место с «Монако». В предыдущем туре «Марсель» победил «Монпелье» (5:0), а «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2).