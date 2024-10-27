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Сегодня, 22:00

«Марсель» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«Марсель» встретится с «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Марсель» примет «ПСЖ» в матче 9-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция и другой контент доступны при наличии подписки на ресурс.

За ключевыми событиями игры «Марсель» — «ПСЖ» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

«Марсель» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 17 очков в восьми турах чемпионата Франции. «ПСЖ» с 20 очками делит первое место с «Монако». В предыдущем туре «Марсель» победил «Монпелье» (5:0), а «ПСЖ» обыграл «Страсбург» (4:2).

Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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