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«Марсель» — «ПСЖ»: во сколько и где смотреть матч лиги 1

«Марсель» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 27 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press
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«Марсель» сыграет с «ПСЖ» в 9-м туре чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 27 октября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Марсель» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 8-ми туров лиги 1 команда из Марселя набрала 17 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Парижане с 20-ю баллами располагаются на 1-й строчке чемпионата.

Франция. Лига 1. 9-й тур
27 окт, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
ПСЖ

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