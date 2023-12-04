Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:43

«Марсель» победил «Ренн» в домашнем матче

Алина Савинова
Игроки «Марселя» и «Ренна».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Марсель» дома одержал победу над «Ренном» в матче 14-го тура лиги 1 — 2:0.

Счет на 8-й минуте игры открыл нападающий хозяев Пьер Обамеянг, реализовав пенальти. Аззедин Унаи на 65-й минуте матча увеличил преимущество команды. На 78-й минуте еще один футболист «Марселя» Амин Харит забил гол, но его отменили из-за офсайда.

В этой встрече два игрока получили по красной карточке — защитник красно-черных Кристофер Ву (61-я минута) и форвард бело-голубых Илиман Ндиайе (68-я).

«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 15 очками идет на 12-й позиции.

Франция. Лига 1. 14-й тур
03 дек, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:0
Ренн

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Марсель
ФК Ренн
0
Читайте также
Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Эсминец ВМС США подвергся атакам БПЛА и ракет из Йемена
Двое пострадавших при пожаре в квартире в Москве детей скончались
Рыбак в Приморье 15 часов ходил в носках на морозе из-за загоревшейся машины
«Локомотив» обыграл «Зенит» в матче 17-го тура РПЛ
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Головин провел 150-й матч за «Монако» в лиге 1