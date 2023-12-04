«Марсель» победил «Ренн» в домашнем матче

«Марсель» дома одержал победу над «Ренном» в матче 14-го тура лиги 1 — 2:0.

Счет на 8-й минуте игры открыл нападающий хозяев Пьер Обамеянг, реализовав пенальти. Аззедин Унаи на 65-й минуте матча увеличил преимущество команды. На 78-й минуте еще один футболист «Марселя» Амин Харит забил гол, но его отменили из-за офсайда.

В этой встрече два игрока получили по красной карточке — защитник красно-черных Кристофер Ву (61-я минута) и форвард бело-голубых Илиман Ндиайе (68-я).

«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 15 очками идет на 12-й позиции.